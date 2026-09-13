Цвета Рангелова пред СТАНДАРТ: “Възраждане” е алтернативата за отговорно управление
Предлагаме нов модел, който ще увеличи пенсиите и ще помогне на държавата
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Предлагаме нов модел, който ще увеличи пенсиите и ще помогне на държавата
Културата не е разход, тя е инвестиция в националната сигурност
Основните стълбове на държавата ни са три - хранителен, отбранителен и икономически суверенитет
Колко са подали заявление за участие за изборите
Борисов определя правилата на пътниците, Костадинов оспорва маршрута
Системните партии надигат глава, казва Васил Тончев
София. Ако изборите се провеждаха днес, общо пет политически сили щяха да влязат в новия парламент при 60,6% гласуващи. Това са БСП - 26,2 %, ГЕРБ - 2...