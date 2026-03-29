"Възраждане" избухна: Неконтролируема спекула!

"Възраждане" влиза в предизборната кампания със заявка за промяна на икономическия модел, на данъчната система и на външнополитическата ориентация на България.

На въпрос защо от „Възраждане“ твърдят, че България е представила изкривена информация за инфлацията и дефицита преди влизането в еврозоната, Коста Стоянов - кандидат за следващ мандат народен представител от листата на „Възраждане“ за Варна, заяви пред бТВ, че партията стига до извода за манипулация на данните въз основа на публични изказвания.

„До този извод стигнахме, след като дори и в предизборните предавания част от кандидатите сами признават, че всъщност инфлацията и дефицитът са много над допустимите в еврозоната 3%. Това само по себе си говори, че данните за влизане в еврозоната са били манипулирани“, обяви Стоянов.

По думите му официалните статистики не отразяват реалното състояние.

„Имаме данни, те са написани, аз ги нося. В тях се вижда, че по данни на НСИ инфлацията за 2025 година е 3,5%. За дефицита за 2025 година е 3,1%. Което категорично обаче ние не сме съгласни с тези данни“, уточни представителят на „Възраждане“.

Стоянов добави, че според партията определени финансови операции не са били отчетени коректно.

Искра Михайлова, водач на листата на "Възраждане" в Стара Загора, постави под съмнение ролята на европейските институции и процеса на вземане на решения.

„Дали не са го забелязали, или всъщност това е бил избор съвместно, направен с тогава управляващото правителство на България, няма как категорично да кажем“, заяви Мехайлова.

Тя критикува начина, по който функционира Европейският съюз: „Европейските институции в момента не се съобразяват дори с решенията на Европейския парламент... европейските лидери, тази част от тях, които не са избирани пряко от никого, а са назначавани, взимат решения, които по-скоро обслужват неясни интереси.“

По отношение на еврозоната Михайлова подчерта, че от „Възраждане“ са настоявали за обществен дебат – българските граждани да изявят своята позиция.

Тя допълни, че според партията моментът за присъединяване не е бил подходящ.

„В момента виждаме изключителни последици с неконтролируемата спекула, в която настъпи ръста на цените... Не беше сега момента така да направим“, изтъкна Михайлова.

В хода на разговора Михайлова уточни, че партията не настоява за напускане на Европейския съюз на този етап.

„Има още ходове и механизми, които не сме оползотворили като държава. Но на първо място трябва да направим други крачки, други ходове“ обясни депутатът от „Възраждане“.

