Костадинов скочи на Игнатов. Остра позиция срещу украинския език в училищата

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов извезе с остра позиция срещу действията на служебния кабинет и подписания договор с Украйна, който той определи като незаконен. Костадинов е категоричен, че това е държавна измяна на едно правителство с нелегитимен министър-председател, съобщиха от "Възраждане".

“Възраждане” ще предприеме мерки още днес. Ето каква е позицията на председателя на политическата организация, която той публикува днес в социалната мрежа:

“Вчера нелегитимният мин.-председател на България подписа незаконен договор с незаконния президент на Украйна. Договорът е незаконен, защото служебното правителство на нелегитимния Гюров няма правомощия да поема такива международни ангажименти - неговата задача е само да проведе изборите. Въпреки това наглата четворна коалиция ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ го стори.

С договора България поема огромни ангажименти към Украйна, вкл. и да открие украински училища в България, да въведе украинския език за изучаване от българчетата и да пренапише историята си в украинска изгода. Отделно от това ще ремонтираме украинските реактори, ще им подаряваме оръжия, ще осигуряваме логистика за обучение на войниците им и т.н., и т.н. С този договор правителството на ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ на практика превръща България в украинска колония, а украинците - в господари на българския народ.

Ето какво ще направи Възраждане в отговор:

1. Още днес ще поискаме извънредно заседание на Народното събрание, на което договорът да се обяви за невалиден.

2. Ще изпратим сигнал до прокуратурата да разследва Министерския съвет за национално предателство.

3. Ще изискаме от служебната президентка незабавно да даде обяснение какво прави нейното правителство.

На последно място - видях, че бившият президент Радев лицемерно се възмутил от действията на одобрените от самия него министри. Призовавам натовския генерал, ако не е лицемер, незабавно да изтегли министрите си от кабинета и да предизвика правителствена криза!

Действията на правителството на ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ представляват огромна държавна измяна. Хората, подписали престъпния договор с Украйна, трябва да бъдат незабавно арестувани и разследвани.”, категоричен е Костадинов.





