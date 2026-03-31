Игнатов въвежда украински език в българските училища, пренаписват историята

Украйна и България ще засилят сътрудничеството си в областта на образованието, като по-специално страните се споразумяха за развитието на украинския език в българските училища", съобщи министърът на образованието и науката Оксен Лисовий в "Телеграм",цитиран от "Укринформ".

В рамките на посещението в Украйна министър Сергей Игнатов е обсъдил с колегата си Лисовий двете страни съвместно да прегледат учебното съдържание по история, "за да се осигури обективно отразяване на историята на Украйна в България и историята на България в Украйна", по думите на украинския министър.

Игнатов е част от делегацията на Андрей Гюров, която е в Украйна. Гюров подписа 10-годишно стратегическо споразумение, с което предизвика скандал в България. БСП, "Възраждане" и Радев скочиха, заявявайки, че служебно правителство не може да определя стратегическия път на страната.

Украинският министър на образованието изрежда и ключовите области, върху които ще се работи "за укрепване на украинския образователен компонент в България":

- преподаване на украински език като чужд език в българските училища и включването му в официалния списък на чуждите езици в България,

- въвеждане на украинския образователен компонент в българските училища,

- присъединяване на Софийския университет "Свети Климент Охридски" към глобалните украински изследвания като част от инициативата на първата дама на Украйна Олена Зеленска,

- съвместна работа по образователното съдържание (по-специално учебници и исторически материали), за да се осигури обективно отразяване на историята на Украйна в България и историята на България в Украйна.

От това става ясно, че България се готви да вкарва обучението по украински език в българските училища, като част от чуждоезиковото.

Освен това министър Игнатов е обсъждал да отворим и украинско училище у нас по модела на болградската гимназия "Г. С. Раковски", за да се запази украинската идентичност на украинчетата, които живеят у нас.

Ще преглеждаме също и дали правдиво е отразена украинската история в българските учебници.

Всичко това стана ясно след срещата в Киев на министрите на образованието Сергей Игнатов и Оксен Лисовий, която беше част от програмата на посещението на българската правителствена делегация в украинската столица.

Двамата министри подписаха протокол в Болградската гимназия да продължи изучаването на български език.

"Този ​​протокол допринася за работата на Болградската гимназия "Георги Сава Раковски" и дава на училището повече практически възможности за развитие. Това включва сътрудничество с образователни институции в Украйна и България, участие на ученици и учители в международни проекти, състезания, семинари и конференции, както и достъп до образователни и методически материали за висококачествено преподаване", написа украинският министър в "Телеграм".

Сергей Игнатов е сред петимата министри, които служебният премиер Андрей Гюров заведе на посещение в украинската столица и на срещи с премиера Свириденко, президента Зеленски и председателя на Върховната рада Стефанчук.

