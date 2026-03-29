Нейнски и Дуран обсъдиха стратегическата комуникация и хибридните заплахи

В рамките на международната конференция STRATCOM Summit 2026 г. министърът на външните работи на България Надежда Нейнски проведе среща вчера в Истанбул с ръководителя на СтратКом звеното към Президентството на Република Турция проф. Бурханеттин Дуран. От своя страна проф. Дуран подари глобус на външния министър.

Двамата обсъдиха въпросите, свързани със стратегическите комуникации, противодействието на дезинформацията и развитието на сътрудничеството в областта на публичната дипломация. Първият ни дипломат изрази благодарност за поканата за участие в STRATCOM Summit 2026 и подчерта значението на задълбочаването на диалога в тази посока в условията на динамична информационна среда.

Надежда Нейнски информира своя събеседник за създавания от нея временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи и поддържане на информационна устойчивост във връзка с очаквано засилване на опитите за дезинформационни кампании и манипулиране на външнополитическа информация в контекста на предстоящите на 19 април т.г. в България извънредни парламентарни избори. От своя страна професор Дуран представи начина на работа на звеното, което ръководи.

Беше изразено и намерение за засилване на сътрудничеството между България и Турция в областта на противодействието на хибридните заплахи и подобряването на информационната устойчивост, включително чрез обмен на добри практики за повишаване на капацитета и институционалната координация.

