Радев се произнесе за Кандев! Решението

Разбира се, че ще оставим Георги Кандев - това заяви категорично премиерът Румен Радев на въпрос дали главният секретар на МВР ще запази поста си.

"Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания и борбата с купения вот. Аз очаквам МВР да насочи вече своите усилия от изборите, те минаха, към борбата със злоупотребите и корупцията, всички закононарушения и престъпността. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. Кураж! Защото ни предстои много тежка битка", обобщи Радев.

През последните месеци главният секретар на МВР Георги Кандев се открои в системата на вътрешното министерство. Той получи положителни оценки от служебния кабинет, вътрешния министър, служебния премиер и президента за организацията и работата по обезпечаването на изборния процес. Кандев присъства по-активно и в публичното пространство, включително в социалните мрежи, където дейността му предизвиква засилен обществен интерес и коментари.

