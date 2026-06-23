Жегата взе първа жертва. Почина прочута наша интелектуалка

Днес в Лозенец внезапно е починала Елка Скорчева - съпруга и дългогодишен спътник в живота на известния български художник акад. Румен Скорчев (1932–2015). Трагичният инцидент е станал на плажа в южния курорт, като за съжаление тя се превърна в първата жертва на необичайно високите юнски температури, обхванали страната ни.

Около обяд на Скорчева ѝ прилошава, докато е на скалите в близост до морето. Пристигналият на място медицински екип от Лозенец само е установил смъртта ѝ, без да има възможност да реагира, предаде "Флагман".

Приживе Елка Скорчева активно менажира международната кариера на съпруга си. Тя поема цялата логистична и организационна дейност около неговите събития, като го придружава при всички негови пътувания и изложби по света - в Европа, Америка, Япония, Африка и Австралия. Двамата споделяха близо 60-годишен съвместен път и имат две дъщери.

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