Политика

Взеха съдбовно решение за партията на Радев

Софийският градски съд се произнесе за "Прогресивна България"

Взеха съдбовно решение за партията на Радев
22 юни 26 | 17:41
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Григор Атанасов

Софийският градски съд реши, че вписва в регистъра на политическите партии „Прогресивна България“. От приетите и посочени документи по делото се установява, че са спазени законовите изисквания за учредяване и регистрация, съобщи пресцентърът на съда.

Решението подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок пред Върховния касационен съд.

В него се посочва, че Румен Радев се вписва като председател на партията. В изпълнителния съвет на партията са включени: Румен Г. Радев, Александър К. Нейчев, Росица А. Карамфилова - Благова, Николай И. Копринков, Димитър Т. Здравков, Емине Ф. Гюлестан, Петър Б. Витанов, С. А. Белчев, Георги А. Чакъров, Андрей С. Живков, Иван Д. Шишков, Гълъб С. Донев, Михаела М. Доцова, Димитър С. Желязков и Кирил А. Атанасов. В контролния съвет на „Прогресивна България" се вписват - Иван П. Демерджиев – председател и членове – Димитър Б. Балев, Светла Т. Василева, Илия П. Христозов и Иван Р. Василев.

Заявлението за регистрацията на партията бе разгледано от съда на 9 юни. По време на заседанието адвокат Стефан Вълчев, който представлява „Прогресивна България“ заяви, че са представени всички изискуеми от закона актове. Вярвам, че сме изпълнили всички законови предпоставки и липсват пречки за уважаване на искането ни. Разчитам на вашата обективност и справедливост, каза Вълчев.

Прокурор Милен Ютеров от Софийска градска прокуратура заяви, че са спазени изискванията на закона за политическите партии. Не съществуват пречки да бъде вписана „Прогресивна България“ като политическа партия в регистъра на политическите партии, посочи той.

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Автор Григор Атанасов

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2 Коментара
100 % УВОЛНЕНИЕ зА Всички получаващи заплати ограбвани от народа вкл РАДЕВ,прокурори ,съдии
преди 38 минути

ПАРТИИТЕ И ИЗБОРИТЕ СА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИ ОТ ЦАР БОРИС ТРЕТИ 1934. РАДЕВ Е ДОКАЗАН НАГЪЛ РЕЦИДИВИСТ. РАЗЖАЛВАН ДО РЕДНИК ЗАРАДИ НАГЛИ ДИВЕРСИИ СРЕЩУ РОДИНАТА . ЗА НАРУШАВАНЕ НА ПОЛОЖЕНА ВОЕННА КЛЕТВА ДА СЕ ПРИБЕРЕ В ЦЕНТРАЛНИЯ СОФИИСКИ ЗАТВОР ЗАЕДНО С БОРИСОВ, ГЪЛЪБ ДОНЕВ, ПЕЕВСКИ, Йотова и други следени като доказани проверени рецидивисти..

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НЯМА ЗАКОННИ ДЕПУТАТИ, МИНИСТРИ, СЪДИИ И ПРОКУРОРИ .Всички се следят като корумпирани престъпници ! ДА СЕ ПРоверят 1
преди 34 минути

Власта в СОФИЯ Е ОКУпирана от МАСОВИ УБИИЦИ 1944 на 9 09 . Убити стотици хиляди важни родени в БЪлгария. УБИват поименно до 1963. Власта в София е окупирана от турско говорящи терористи еврейска мафия 993 чрез ДИВЕРСИОННО ТЕРОРИСТИЧНИ ГРУПИ НЕЗАКОННИ ДПС,БСП И СДС. В Момента диверсионните групи ограбват жестоко стотици милиарди от народа вкл ИНОВАТИВНО, ПО ПВУ, АвАНСОВО. РАДЕВ, БОРИСОВ ГЪЛЪБ ДОНЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ ,ТОМИСлАВ ДОнЧЕВ ,МУДРОВ да се проеерят внимателно къде си крият милиардите подкупи..

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