Политика

България подписа с две държави. Кой ще пази небето ни

Изпълнението на съвместни мисии по Air Policing с други държави-членки на НАТО е част от механизмите на Алианса

България подписа с две държави. Кой ще пази небето ни
06 авг 26 | 15:39
1497
Григор Атанасов

Военновъздушните сили на Република България, Румъния и Кралство Испания подписаха тристранно техническо споразумение за изпълнение на презгранични операции по охрана на въздушното пространство (Air Policing) на Алианса.

Споразумението е подписано на основание чл. 12 от Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Румъния от 2021 г. и създава възможност за включване в презгранични операции по Air Policing от дежурни изтребители на трета държава, в конкретния случай това е Кралство Испания.

В рамките на Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (NATINAMDS) декларираните сили на Кралство Испания ще могат да изпълняват задачи по въздушно патрулиране във въздушното пространство на Румъния, където са разположени към момента, и в българското въздушно пространство при необходимост.

Изпълнението на съвместни мисии по Air Policing с други държави-членки на НАТО е част от механизмите на Алианса, за гарантиране на въздушната сигурност на държавите от Източния фланг. То допринася за задълбочаване на сътрудничеството в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана между съюзниците и за повишаване на способностите за колективна отбрана.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема Отбрана
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
protuncho
преди 21 часа

тоест вдигнаха заплати на генералите от ВВС за да НЕ пазят родината, а да трепят пилотите по време на учения над черно море... явно има кой друг да пази и МИГ-29 е с отпаднала необходимост - както показаха младите GEN-Z с московеца пред МО

Откажи