България купува италиански системи за радиоелектронна борба

Европа се нуждае от общ план за защита и от създаването на единен европейски център за борба с хибридните атаки. Това обсъдиха министрите на отбраната на България и Италия Димитър Стоянов и Гуидо Крозето по време на среща днес в авиобаза Безмер.

Идеята за създаване на единен център за борба с хибридни атаки в Европа беше представена от министър Гуидо Крозето и подкрепена от министър Димитър Стоянов. „Европа трябва да развие такъв център, който ще подпомага всяка страна при атаки в киберпространството, във въздушния домейн и в други сфери“, посочи министър Стоянов.

„Нашите общества всеки ден са потърпевши от такива хибридни атаки“, заяви министър Крозето. По думите му е необходимо да се проведе всеобхватен разговор в Европа, за да се изгради общ подход за отговор на тези заплахи. Той подчерта необходимостта от общ план за защита на Европейския съюз и от по-широко партньорство между държавите.

Сред обсъдените теми бяха още сигурността в Европейския съюз и региона, комплексната защита на въздушното пространство, модернизацията на двете армии, развитието на инфраструктурни проекти от общ интерес и бъдещото развитие на НАТО.

Министър Димитър Стоянов подчерта доброто партньорство с отбранителната индустрия на Италия. Той посочи положителния опит от експлоатацията и поддръжката на самолетите „Спартан“, както и от придобиването на различни видове боеприпаси от италиански компании.

„В момента работим интензивно с италианските ни партньори по два проекта, финансирани по Механизма SAFE. Единият от тях е за придобиване на системи за радиоелектронна борба, а другият съвместен проект е за придобиване на транспортни средства за Българската армия“, обясни министър Стоянов.

Българският министър благодари на италианския си колега за поетия през 2022 г. ангажимент Италия да бъде рамкова държава на Многонационалната бойна група на НАТО в България. „Това е още един резултат от добрите взаимоотношения между нашите страни“, посочи той. Министър Крозето от своя страна подчерта, че италианският принос е водещ от гледна точка на НАТО и че Италия поддържа около 750 военнослужещи в Многонационалната бойна група.