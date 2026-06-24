НАП се произнесе за Историческия парк

Няма неприключено производство спрямо „Исторически парк“ АД към настоящия момент. Това се казва в писмен отговор на Националната агенция по приходите в отговор на запитване на БНТ.

От приходната агенция уточняват, че към момента няма неприключени проверки или ревизии спрямо дружеството:

"За периода от 2022 г. до настоящия момент спрямо „Исторически парк“ АД са извършени 3 ревизии за установяване на задължения за корпоративен данък и за задължения за данък върху добавената стойност. Последната е приключила ноември месец 2025 г. Ревизиите са приключили с допълнително установени задължения. За същия период са извършени и 4 проверки за установяване на факти и обстоятелства, като възложените ревизии са в резултат на доклади от извършените проверки."

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