"Историческият парк" се срина

Идеологът на партия "Величие" и създател на "Исторически парк" Ивелин Михайлов на практика обяви края на проекта си, поемайки лична отговорност, че е повел хората към нереалистична мечта, съобщава Blitz.bg.



Откритият през 2019 г. комплекс край с. Неофит Рилски, замислен като мащабен културно-исторически обект, се оказа с нисък интерес, което Михайлов обясни с твърде високите очаквания към потребителите, според.

Разследвания и финансови съмнения

Финалът на проекта съвпада с тежки правни проблеми. През ноември 2025 г. имаше арести на лица от обкръжението на Михайлов, свързани с обвинения за пране на пари и имотни измами. Прокуратурата разследва схема, през която са преминали над 50 млн. лв., а критици отдавна сравняват модела на парка с "Понци схема". Въпреки че Михайлов отрича обвиненията и твърди, че е жертва на репресия, бъдещето на вложените средства остава неясно.





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