Ивелин Михайлов притеснен! Води наблюдатели на изборите

Не съм спокоен, че вотът ще бъде организиран честно. Поради тази причина сме осигурили 212 наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, като сме сезирали за всички нарушения, които има. Никоя друга партия не го е направила. От ООН ще дойдат 30 наблюдатели. Направили сме над 500 отряда в страната, които ще ходят по места. Това заяви в студиото на „Пресечна точка” Ивелин Михайлов, лидер на "Величие" и водач на листите в 15 МИР - Плевен и 25 МИР-София.

По думите му съпругата на кандидат за депутат от „Величие” е била арестувана за купуване на гласове, затова той няма доверие в честността на изборния процес. „Жената раздава ренти, те я арестуват в Бургас и веднага по време на ареста пускат статия. Значи това е постановка”, каза той. Михайлов даде пример и с друг случай, в който жена е била подложена на тормоз и заплахи от страна на купувачи на гласове.

„Страната става все по-зле и по-зле. Няма никаква последователност и план на управляващите, с който да оправят родината и да накарат хората да живеят в държава, в чиито институции вярват. Хората искат откритост. Ние искаме работеща система и правосъдие за всички”, каза той.

„Никога не сме губили доверието от страна на избирателите. То расте лавинообразно. Всички партии по един или друг начин са свързани с управляващите. Ние нито един път не влязохме в договорки и поради тази причина, защото искаме нормални неща, сме неудобните”, заяви още Михайлов.

