Ивелин Михайлов с първи думи за обиска в дома му

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия "Величие". Има задържани.
Агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски.
Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.
Лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов излезе с коментар по случая. Той направи с включване на живо в личния си фейсбук профил.
Не съм имал нищо общо с властта, как КПК ще ме разследват. Те са "бухалките".
Сутринта са влезли у дома и у всички мои познати. Някои от тях нямат нито общо с бизнеса ми, но са искали да ударят навсякъде.
На всеки неудобен му измислят нещо и после чакат да има договорка.
Радостин Василев беше бухалката на властта, вдигна шум и днес всичко е факт. Няма да се предадем и да клекнем, но най-вероятно ще ни очернят и няма да можем да извършваме политическа дейност.
Вероятно ще ми искат имунитета.
Поздравления за полицаите, че не са правили грозни схеми, а са дали време на децата ми да отидат на училище. Имам едно съобщение, то ще бъде пуснато, дори да съм вътре. Всичко съм заснел
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com