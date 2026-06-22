Удрят по джоба ни с тази промяна

Предстояща мащабна реформа в облагането на недвижимите имоти предвижда въвеждането на по-високи данъчни ставки за гражданите, които притежават две или повече жилища. Това съобщи председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов по време на представянето на годишния доклад на Съвета за икономически анализи в Софийския университет.

Основната цел на подготвяните законови промени е да се пресекат спекулативните тенденции на пазара и да се насърчи купуването на имоти предимно за живеене, а не с цел бърза печалба. Проданов уточни, че идеята е за третия и четвъртия имот да бъде наложена малко по-висока ставка. Той подчерта, че мярката не цели финансово санкциониране на хората с повече недвижима собственост, а стремеж към по-голяма социална справедливост и осигуряване на допълнителни приходи за подпомагане на общините.

Намеренията на правителството за прогресивно облагане на имотите бяха обявени официално от премиера Румен Радев през изминалата седмица. Въпреки това, администрацията ще се изправи пред сериозно техническо предизвикателство, свързано със слабата свързаност между отделните регистри и информационните системи на различните български общини.

Новите налози обаче няма да влязат в сила веднага. Промените в имотното облагане няма да бъдат заложени в предстоящия редовен държавен бюджет за 2026 г.. Вицепремиерът Атанас Пеканов, който също присъства на форума, заяви, че по отношение на прогресивното облагане управляващите са напълно готови да изслушат различни идеи и конструктивни предложения, преди да се премине към окончателно гласуване на текстовете.

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