НАП удари по Южното Черноморие, нарушенията минаха 40%

Почти всеки втори проверен от НАП обект в Бургаска област е с установено нарушение - резултат, който превръща региона в най-проблемната зона по време на лятната контролна кампания. От началото на сезона инспекторите са извършили 1200 проверки в областта и са засекли 500 нарушения, или над 40% от проверените обекти. Най-често става дума за неиздаване на касова бележка, разминаване между отчетената и реалната касова наличност и липса на задължителни данни във фискалните бонове. Под непрекъснато наблюдение са поставени и 20 обекта в Бургаска област, както и два големи музикални фестивала по Южното Черноморие.

Бургас излезе начело по нарушения

Данните на приходната агенция показват отчетлива разлика между Бургаска област и останалата част от Черноморието. По цялото крайбрежие от началото на лятото са направени около 2200 проверки и са открити 700 нарушения. Само в Бургаска област обаче са концентрирани 500 от тях.

„Само на територията на Бургаска област, за разлика от всички други области и региони в страната, нарушенията спрямо броя на проверките надвишават 40%“, заяви пред БНТ Христо Узунов от дирекция „Комуникации“ в НАП.

Така повече от две трети от всички установени по Черноморието нарушения са именно в Бургаска област, въпреки че проверките там са малко над половината от общия брой.

Касови бележки и пари в касите

Сред най-често засичаните нарушения са продажби без издаване на касова бележка. Инспекторите установяват и разлики между сумите, които физически се намират в касите, и отчетените във фискалните устройства обороти.

Проверяват се и самите касови бележки, включително дали съдържат всички задължителни по закон данни. Подобни нарушения са особено важни за НАП, защото могат да бъдат сигнал за укриване на реални обороти.

Контролът по морето традиционно се засилва през летните месеци, когато оборотите на ресторанти, барове, заведения, магазини и туристически обекти скачат рязко заради наплива от туристи.

25 обекта вече са под непрекъснат контрол

НАП е поставила под активно наблюдение общо 25 обекта по Черноморието, като 20 от тях се намират именно в Бургаска област.

„Защо ги поставяме под наблюдение - защото колегите от „Фискален контрол“ са установили различни видове нарушения и тези непрекъснати наблюдения ще доведат до реалните обороти“, обясни Узунов.

Това означава, че инспекторите следят дейността на рисковите обекти продължително, вместо проверката да приключва с еднократно посещение.

НАП влиза и във фестивалите

Под специално наблюдение са поставени и два големи музикални фестивала по Южното Черноморие. Повече от 20 инспектори са ангажирани с проверките около събитията.

Преди началото им е направена пълна инвентаризация на наличните стоки. След края на фестивалите данъчните ще сравнят количествата продадени напитки и други стоки с отчетените приходи.

Целта е да се установи дали реалните продажби съответстват на оборотите, минали през касовите апарати. Именно този подход позволява на НАП да проследи не само отделна продажба без касова бележка, а целия финансов резултат от събитието.

„Тези непрекъснати наблюдения, както и на фестивалите, ще доведат до реалните обороти“, подчерта Христо Узунов.