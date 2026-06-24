Парламентът гласува оставката на Делян Добрев

Народното събрание ще обсъди като първа точка от дневния си ред прекратяването на пълномощията на депутата от ГЕРБ-СДС Делян Добрев, след като на 22 юни той подаде оставка като народен представител.

Новината идва дни след като Добрев обяви намерението си да се оттегли от активната политика. По време на среща с представители на младежката академия на ГЕРБ той заяви, че след две десетилетия в политиката е настъпил моментът да отстъпи място на по-младото поколение.

„Аз съм в политиката от 20 години. Идва момент, в който ние, които 20 години сме в политиката, трябва да отстъпим и да дадем място на младите“, каза Добрев.

Освен оставката на депутата, парламентът ще разгледа и процедурните правила за избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР). На 10 юни Министерският съвет предложи за втори мандат настоящия ръководител на агенцията Антоан Гечев.

В програмата на депутатите е включено и първото четене на промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране.

Очаква се сериозен интерес да предизвика и изслушването на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно разкритото незаконно строителство във варненската местност „Баба Алино“, което през последните седмици е сред най-коментираните обществени теми.

В четвъртък народните представители трябва да разгледат на второ четене промените в Закона за съдебната власт, а в петък е предвиден традиционният парламентарен контрол.

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