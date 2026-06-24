Абровски обяви натиск върху храните: Цените трябва да паднат видимо

Министерството на земеделието подготвя електронна система, която трябва да проследява всеки хранителен продукт от производството или вноса до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в интервю за Нова телевизия.

Ударът идва след скандала с продукт, продаван като краве масло, но с доказано несъответствие в състава и възбранени над 6000 кг. Паралелно държавата натиска и цените - 13 търговски вериги вече участват в „Кошница с грижа“, която предвижда минимум 15% по-ниски цени за основни стоки за поне шест месеца.

Контролът ще започва от първия вход

„Всеки хранителен продукт, който влиза за първи път на територията на България, ще бъде въвеждан в системата. В момента, в който мандрата произведе това масло, то ще бъде въведено в тази система. А когато контролният орган отиде и сканира баркода, ще има проследимост от началото до края в рамките на секунди“, заяви Абровски.

По думите му целта е държавата да спре да догонва нарушенията със закъснение и да знае какво влиза в предприятията, какво се произвежда и какво реално стига до потребителите. Министърът призна, че когато е поискал информация какво постъпва ежедневно в българските мандри, се оказало, че никой не разполага с такива данни, защото досега те не са били изисквани.

Скандалът с маслото отвори фронта

Абровски свърза новия механизъм със случая с т.нар. фалшиво масло. По думите му продуктът е бил установен още през януари 2025 г., след сигнал БАБХ е извършила проверки, взети са проби, количествата са изтеглени от пазара, а случаят е предаден на прокуратурата.

БАБХ съобщи, че лабораторните анализи са потвърдили несъответствие - мастно-киселинният състав е отговарял на немлечна мазнина, а не на характеристиките на краве масло. При проверките са възбранени над 6000 кг от продукта с марката „Deutsche Markenbutter“, като са установени и проблеми с етикетите, документите за произход и проследимостта.

„БАБХ е създадена много добре, но през годините са били ограничени част от контролните ѝ функции“, заяви Абровски. Според него държавата трябва да върне способността си да вижда цялата хранителна верига, а не да реагира едва когато скандалът вече е стигнал до потребителите.

Млякото, сиренето и кашкавалът влизат под лупа

Министърът посочи, че десетдневните проверки са показали разминаване между твърденията за огромни количества вносно мляко и реалните данни. По думите му в страната са влизали средно около пет камиона дневно.

Този анализ трябва да покаже по-ясно какви суровини се използват за производството на сирене и кашкавал у нас. Абровски призна, че сегашната нормативна уредба оставя твърде широко поле за тълкуване. „Наредбата е написана толкова общо, че допуска много широко отваряне на ножицата. Именно затова подготвяме промени, така че потребителят ясно да знае какво купува“, заяви той.

По думите му европейското законодателство не позволява пълна забрана на имитиращите продукти, тъй като те се приемат за безопасни за човешкото здраве. Затова държавата ще търси друг път - ясно разграничение, по-точна информация и доброволни стандарти за качество.

„Подготвяме стандарти, които ще гарантират на 100%, че определени продукти са произведени от мляко и от българско мляко“, каза Абровски.

Цените трябва да паднат видимо

Вторият фронт е директно върху цените. Абровски заяви, че „Кошница с грижа“ вече обхваща 13 търговски вериги, които са поели ангажимент да поддържат поне шест месеца цени с минимум 15% по-ниски за определени стоки от малката потребителска кошница. Според Министерството на земеделието инициативата е доброволна и се разширява с нови вериги от 22 юни 2026 г.

„Там, където потребителите виждат логото на програмата, има поет ангажимент за по-ниски цени“, каза министърът. Така кабинетът се опитва да превърне ценовия натиск в публичен ангажимент на бизнеса, а не само в поредна кратка промоция.

Плодовете и зеленчуците остават извън програмата заради силната зависимост от сезона. Абровски обясни, че българската продукция трудно стига до големите вериги не само заради цените, а и заради липсата на коопериране между производителите.

„Големите търговски вериги търсят постоянни количества и гарантирано качество. Когато производителите работят поотделно, много по-трудно могат да осигурят необходимите обеми. Кооперирането е един от ключовете за по-силното присъствие на българска продукция на пазара“, заяви министърът.

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