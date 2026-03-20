С ново поколение кандидати тръгна листата на “БСП - Обединена левица” в 23 МИР

Водач е Габриел Вълков, който в 51-то НС беляза успешна законодателна дейност

Автор: Кристиян Пелагиев

В навечерието на парламентарните избори политическите сили в София подреждат своите листи с ясна заявка за посоката, в която искат да се развиват. В 23-ти МИР „БСП – Обединена левица“ прави впечатление с опит да съчетае подмладяване на кандидатите с присъствие на утвърдени експерти.

Водач на листата е Габриел Вълков – име, което през последните години се наложи в публичното пространство най-вече с конкретна законодателна дейност. При регистрацията на листата той очерта основната линия на кампанията – борба за справедливост във всички нейни форми, като подчерта, че екипът е „балансиран и енергичен“, а средната възраст в първата десетка е около 35 години. В изявлението си Вълков постави акцент върху теми като достъпа до здравеопазване, достойния живот на възрастните хора и ефективното правосъдие.

„За нас справедливостта не е абстрактно понятие – тя означава достъп до здравеопазване, достойни условия за възрастните хора и реално работещо правосъдие. Убедени сме, че с този екип можем да предложим конкретни решения“, заяви Вълков по време на регистрацията по-рано тази седмица.

Роден през 1996 г. в София, той е част от поколението политици, които навлязоха сравнително рано в политиката, но с ясно заявена експертна насоченост. Образованието му в Нов български университет и Софийския университет, както и работата му по теми като спорт и младежки политики, очертават профил на политик с широк тематичен обхват.

Вълков е председател на Младежкото обединение в БСП от 2022 г., член на Изпълнителното бюро и народен представител от 2024 г., а от 2025 г. оглавява парламентарната комисия по младежта и спорта. Дейността му в политиката показва уклон към резултатност и ефективност. Сред успехите му е промяната в условията за студентско кредитиране – намаляване на лихвите от 7% на 3% и въвеждане на по-строги правила за банките. В социален план се въвежда и възможност държавата да поема кредита при второ дете в семейството – мярка с директен ефект върху младите домакинства и борбата с демографската криза.

В законодателната му работа попадат и теми с по-широк обществен отзвук. Законопроектът за ограничаване на продажбата на никотинови паучове беше аргументиран с нарастващата употреба сред непълнолетни и рисковете за здравето. Вълков публично сподели и за натиск от страна на индустриални интереси, на които социалистите завиха, че няма да се поддадат.

Друга инициатива на Вълков е свързана с изменения в Наказателния кодекс, с които се увеличават санкциите за насилие над животни – законодателен отговор на случая с насилието над животни в Перник, предизвикал широка обществена реакция. Паралелно с това Вълков внесе и дълго обсъждания Закон за насърчаване на доброволчеството, който цели да създаде ясна рамка за гражданска активност.

Характерно за работата на Вълков е, че голяма част от инициативите му са подготвени съвместно с млади експерти, включително от Младежкото обединение в БСП. Организираните от него кръгли маси – едната с участието на водещи младежки организации, а другата, посветена на насилието между деца – показват стремеж към включване на по-широк кръг участници в изработването на политики.

След него в листата е София Алхадра – експерт с опит във финансовите технологии и развитието на международни бизнес партньорства. Профилът й е типичен за ново поколение кандидати, които идват извън класическата партийна кариера, но с практически опит в динамична среда.

Третото място е за Димитър Митев от „Българска социалдемокрация – Евролевица“ – политолог с академична подготовка и опит в публичния мениджмънт. Четвърти е Иван Панайотов – млад ветеринарен лекар от София, който съчетава професионална практика с участие в младежките структури на партията.

В листата присъства и 29-годишният Георги Ангелов – с опит в администрацията и управлението на международни проекти, с политически опит като парламентарен секретар в Министерството на труда и социалната политика. Юристът Георги Христов допълва експертния профил с над 14 години практика в публичните предприятия. Преминал през различни нива – от експерт до ръководител на правен отдел, той има пряк поглед върху работата на институциите и участва в междуведомствени процеси и проекти.

24-годишният Калоян Андров, активен в младежките структури на БСП, има опит в гражданското образование и организационната дейност, както и в строителния сектор. Сред по-младите кандидати се откроява и студентът Филип Стойчев, който има опит в доброволчески инициативи, международни проекти и създаване на младежка неправителствена организация, насочена към гражданската активност.

В листата участват и други млади имена – младият международник Йоан Иванов, Елизабет Тодорова, докторът по финанси Леонардо Стоев, Мирослав Върбанов и Ради Ангелков, които допълват профила на формацията като ориентирана към подмладяване.

Паралелно с това в листата са включени и утвърдени фигури като проф. Любомир Халачев, които осигуряват експертност и приемственост. Проф. Халачев е едно от разпознаваемите имена в българските културни и академични среди. Той е дългогодишен преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, където достига до ректорския пост, който заема в периода 2011–2015 г. Халачев е утвърден оператор и преподавател по кино и телевизия, с десетилетия опит както зад камера, така и в обучението на нови поколения творци. Участвал е в редица български и международни филмови продукции и има значим принос към развитието на визуалните изкуства и филмовото образование у нас.

Общият профил на листата показва ясно търсена комбинация – активни млади кандидати с конкретен професионален и обществен опит, подкрепени от хора с дългогодишна експертиза. В този контекст Габриел Вълков се позиционира като централен елемент – не само като водач, но и като лице на процес на подмладяване, който се опира на натрупан опит и търси практични решения.

