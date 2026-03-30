Нешка Робева : Вие сте лекета!

Легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева се готви да посрещне своя 80-годишен юбилей на 26 май 2026 г. в любимото си село Трудовец. Желязната лейди, която донесе десетки медали на България, днес е заменила спортната зала с градинарството, но остава остро критична към политическата ситуация у нас.

Робева сподели, че е погнусена от „мръсотията“, която се излива върху спортистите в предизборните листи за вота на 19 април, и нарече критиците им „лекета“, които не са влизали в салон по физическо.

В откровено интервю тя разкри непознати детайли от миналото си, включително факта, че истинската ѝ фамилия е Робова, дошла от непосилния труд на предците ѝ по нивите. Робева си спомни и за драматичен инцидент на 25-годишна възраст, когато след операция на сливици едва не издъхнала от масивен кръвоизлив.

Спортната икона призна, че дължи много на пророчицата леля Ванга, която при последната им среща в болницата през 1996 г. я заклела да се моли срещу човешката алчност, която ще унищожи света.

Въпреки напредналата си възраст, Нешка не спира да работи по биографичната си книга и често посещава клуб „Левски“, за да мобилизира младите грации.

Тя разказа с гордост за олимпийския шампион Таньо Киряков, който дарява цялата си заплата на стрелковия клуб, и изрази възмущение от цинизма на енергийните дружества заради високите сметки за ток. Макар да страда от здравословни неволи, Робева отказва да мисли за смъртта, страхувайки се единствено, че няма да успее да завърши всичките си поети ангажименти.

