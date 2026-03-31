Политика

Надежда Нейнски видя Баба Яга в Киев

Показали й дронове с гигантски размери

Снимка: Булфото
31 мар 26 | 10:13
1822
Боряна Колчагова

Наш министър разкри първите си впечатления от посещението в Украйна.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски е част от българската делегация, водена от  служебния премиер на Република България Андрей Гюров в Киев.

Нейнски заяви, че трбява наистина да се помисли колко е висока цената на свободата. "Животът продължава", казали украинците на Нейнски и ѝ пояснили, че са се научили да живеят във война.

"Тези хора живеят войната и въпреки това са останали човечни и нормални", заяви пред БНТ Нейнски и добави: "Войната калява". Тя разказа, че са ѝ показали дронове и един от тях руснаците наричали "Баба Яга". Дроновете бяха огромни като размери, поясни тя, съобщава petel.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай
2 Коментара
Бай ОНЯ
преди 59 минути

Баба Яга видяла Баба Яга... Тая да остава в Украйна. В България не ни трябва. Вредител е за държавата.

Откажи
Мими
преди 13 минути

Тя е баба Яга,лика прилика си е.....

Откажи