Надежда Нейнски видя Баба Яга в Киев

Наш министър разкри първите си впечатления от посещението в Украйна.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски е част от българската делегация, водена от служебния премиер на Република България Андрей Гюров в Киев.

Нейнски заяви, че трбява наистина да се помисли колко е висока цената на свободата. "Животът продължава", казали украинците на Нейнски и ѝ пояснили, че са се научили да живеят във война.

"Тези хора живеят войната и въпреки това са останали човечни и нормални", заяви пред БНТ Нейнски и добави: "Войната калява". Тя разказа, че са ѝ показали дронове и един от тях руснаците наричали "Баба Яга". Дроновете бяха огромни като размери, поясни тя, съобщава petel.bg.

