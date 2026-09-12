Всичко за Баба Яга

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Баба Яга яхна метлата

Баба Яга яхна метлата

Хасково. Триметрова баба Яга яхна метлата пред административната сграда на община Хасково в навечерието на 24 май. Пластиката на приказната героиня, к...

22 май | 9:20
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