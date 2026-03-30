Радев с извънреден ход. Свързан е с иновациите

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев проведе днес среща с Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ), по време на която подписа меморандум с организацията за стратегическа

приемственост в иновациите в България. БРАИТ обединява български компании в сферата на високите технологии, иновациите, разработването на изкуствен интелект и има за цел изграждането на устойчива среда за развитието на цифровата и иновационната трансформация в страната чрез диалог с политическите сили.





„Модерното, ускорено и устойчиво развитие на България трябва да стъпва върху иновациите, икономиката с висока добавена стойност и развитието на човешкия капитал“, заяви на срещата Румен Радев. Той отбеляза, че по ключовите приоритети има съгласие за развитието на качествено образование и придобиването на реални умения от учениците, засилване на връзката между обществото, образованието и бизнеса.



Институциите трябва активно да подкрепят българския бизнес както у нас, така и за разширяване на неговите позиции на международните пазари, бе позицията на Румен Радев. Той напомни и действията си като държавен глава в подкрепа на българските компании в сферата на високите технологии и иновации, включително с проведената под егидата му кръгла маса, посветена на готовността на страната ни за привличане на инвестиции в тази сфера.

Лидерът на „Прогресивна България“ подчерта също така, че коалицията ще работи за ускорена цифровизация на административната дейност, която да изсветли и улесни достъпа до административно обслужване за гражданите и

бизнеса, включително и при провеждането на обществените поръчки.

