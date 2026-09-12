Радев с извънреден ход. Свързан е с иновациите
Лидерът на „Прогресивна България“ подписа меморандум с БРАИТ за стратегическа приемственост в иновациите в България
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Лидерът на „Прогресивна България“ подписа меморандум с БРАИТ за стратегическа приемственост в иновациите в България
Церемонията ще се проведе с три месеца закъснение
Английската певица Адел спечели четири награди Brit за 2016 г. Тя грабна статуетката за „Най-добър албум" за нейния „25", който пожъна нечуван досега...
Световноизвестният изпълнител Ед Шиирън бе заснет на крайно висок градус след афтърпартито на Британските музикални награди. Музикантът спечели най-пр...
Лондон. Вече са ясни номинациите за музикалните награди БРИТ за 2015 година, които бяха обявени на церемония в Лондон. За отличието "Най-добра британ...
Лондон. Инди рок бандата "Арктик мънкис" грабна награда БРИТ в категорията за най-добра британска група на церемонията по награждаването в сряда вечер...