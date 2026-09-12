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Звездна нощ за Адел

Звездна нощ за Адел

Английската певица Адел спечели четири награди Brit за 2016 г. Тя грабна статуетката за „Най-добър албум" за нейния „25", който пожъна нечуван досега...

25 февруари | 7:02
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