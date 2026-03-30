Радев с остър коментар за Гюров. Спомена война

С остра реакция срещу подписаното от Андрей Гюров 10-годишно стратегическо споразумение с Украйна излезе лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.

С подписаното от служебния министър-председател десетгодишно споразумение за сигурност с Украйна служебното правителство продължава традицията на сглобките. То търси да спечели външна благословия, като поема дългосрочни ангажименти от името на България, които покачват рисковете за националната сигурност. Очевидно за ППДБ Конституцията е празна дума, заяви Радев във фейсбук.

Госпожи и господа министри, българите очакват от вас честни избори и защита от галопиращите цени, а не въвличането ни във война, отсече Румен Радев.

