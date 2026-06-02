Военните разходи тръгват нагоре, ракетната сделка остава без пари

Военните разходи на България ще продължат да нарастват, но една от най-шумно коментираните възможни сделки - покупката на 125 ракети AMRAAM за изтребителите F-16 - засега остава без осигурено финансиране. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, като подчерта, че решението на Конгреса на САЩ не означава подписан договор, а само разрешение за евентуална продажба.

По думите му страната няма непосредствена необходимост от толкова голямо количество ракети и средства за такава покупка не са планирани нито за следващата, нито за по-следващата година. На този фон кабинетът потвърждава курс към все по-тежко военно финансиране заради ангажиментите към НАТО.

Стоянов направи ясно разграничение между политическото разрешение от американска страна и реалната поръчка, която би изисквала българско решение, договор и пари. „Не са предвидени средства нито през следващата, нито през по-следващата година за закупуването на такъв брой ракети за F-16“, заяви министърът.

В същото време Министерството на отбраната не отстъпва от поетия курс за рязко увеличение на военните разходи. Според Стоянов целта е до 2035 г. България да достигне 5 процента от брутния вътрешен продукт за отбрана. От тях 3,5 процента трябва да бъдат насочени към преки военни разходи и придобиване на техника, а останалите 1,5 процента - към киберотбрана, военна мобилност и инфраструктура със значение за отбраната.

Министърът припомни, че през миналата година разходите за отбрана са били около 2,13 процента от БВП. Според него обаче вече има поет ангажимент пред партньорите и съюзниците от НАТО средствата да продължат да нарастват. Това означава, че военният бюджет няма да бъде по-малък и през настоящата година, а натискът върху публичните финанси ще се запази.

Като най-напреднали проекти Стоянов посочи придобиването на триизмерни радари и 155-милиметрови гаубици. Очакването е част от модернизационните програми да получат финансиране по европейския механизъм SAFE, който трябва да подпомогне отбранителните способности на страните членки. Така България ще търси начин да движи част от ключовите покупки не само през националния бюджет, а и през общи европейски инструменти.

Изявлението на министъра беше направено пред журналисти в Хасково, където той участва в тържествената заря-проверка в навечерието на Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

