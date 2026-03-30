Зарков избухна срещу Гюров: Върховна безотговорност

Лидерът на БСП Крум Зарков реагира остро на подписаното от служебния премиер Андрей Гюров 10-годишно споразумение в сферата на отбраната с Украйна. Според юриста и бивш правен съветник на президента тази вечер "антиинституционалността" е преминала нова граница.

Ето какво пише Крум Зарков:

Служебен премиер, при действащ парламент и двайсет дни преди избори, подписа с Украйна дългосрочно споразумение в областта на сигурността и отбраната.

Изненадващо, без мандат, без дори елементарно обществено обсъждане. Това е акт на върховна политическа безотговорност, по който президент, парламент и политическите сили ще трябва да се произнесат.

А ако министър-председателят има все пак някакво чувство за държавност, нека докато е още там, да информира домакините си, че подписът му е под условие на одобрението на българското Народно събрание. Най-добре на следващото."

