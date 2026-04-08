Нейнски видя условието за да има траен мир в Иран

Мирът между САЩ и Иран остава под въпрос и ще зависи от конкретни решения, а не от политически жестове. Това заяви Надежда Нейнски пред БНТ, като очерта ясните условия, при които примирието може да се превърне в устойчиво решение.

Ядрената програма и Ормуз

„Дали ще има мир зависи от това Иран да се откаже от желанието си за създаване на ядрена бомба, ядрено оръжие, както и отварянето на Ормузкия проток. Това дава ясните мини дали примирието ще бъде устойчиво. Рано е за оптимизъм, нека да бъдем предпазливи“, заяви Нейнски.

Световните пазари реагират незабавно

По думите й глобалните пазари вече са дали първия сигнал за напрежението. „И световните пазари веднага реагираха - падна моментално цената на петрола, като и цената на долара се повиши. Нещата в света са толкова свързани и престои да видим какво ще се случи през следващите дни“, коментира Нейнски.

Преговорите никога не са спирали

Според нея диалогът между САЩ и Иран е продължавал, макар и не винаги под формата на официални преговори. „Разговорите между страните може да не са били преговори, но обмяната на мнения е важна, за да не се стигне до критична точка за сигурността. На този етап ключовият посредник за споразумението между САЩ и Иран са Пакистан“, посочи тя.

България и активната външна политика

Тя изтъкна, че защитата на националната сигурност минава през активни действия. „Всички са за мир, въпросът е какви гаранции може да бъдат получени за мирно решение във войната в Иран и как България може да защити своята национална сигурност. Всички усилията на служебното правителство са да бъдат дадени гаранции за националната сигурност на страната ни, както и това гласът ни да се чува“, посочи тя.

НАТО - солидарност, а не сделка

Според нея Алиансът има ключова роля. „НАТО не е сделка, а солидарност между държавите. Тази солидарност в рамките на НАТО дава възможност на България да преодолява големи геополитически изпитания. За САЩ този тип говорене, че искат да излязат от Алианса е, че НАТО е повече вариант какво ще даде Европа и какво ще дадат Щатите“, коментира Нейнски.

Иранската нота и напрежението

Външният министър коментира и дипломатическата нота от Иран. „Ние не може своеволно да публикуваме една дипломатическа нота, която е част от нормалния политически диалог между България и Иран. Няма нищо скрито в нотата“, смята тя.

По думите й реакциите около документа са довели до излишно напрежение и страх в обществото.

Споразумението с Украйна - възможности, не задължения

Нейнски засегна и темата за Украйна. „Това споразумение е готвено от предишни правителства и всички са наясно с тази политическа рамка. Това е нещо като меморандум за намерения. Споразумението с Украйна очертава една политическа рамка, от която не произтичат задължения, а възможности за България“, аргументира се тя.

Според нея страната ни е закъсняла с подписването на военно споразумение. „От това споразумение може да получим много възможности, които ние преценихме, че са в интерес на страната ни. Това споразумение - било за изпращане на оръжие или за военни акции, минава през Народното събрание. Няма никакъв начин всичко това да бъде заобиколено. Споразумението трябваше да предизвика позитивна нагласа, а не да се използва семпло в предизборната кампания“, добави тя.

Северна Македония и европейският път

По отношение на Република Северна Македония Нейнски подчерта, че процесът трябва да се ускори. „Колкото по-бързо европейският консенсус се реализира, толкова по-малко ще бъде губено времето на гражданите на Северна Македония, които очакват страната да стане член на ЕС. Атаките, които се случват спрямо български граждани в РСМ още веднъж показва колко е важно включването на българите в Конституцията на РСМ и прекратяването на езика на омразата“, каза още тя.

