Откровените манипулации на Прокопиев и кръга му

Вярно, че сме в средата на Страстната седмица, но дори и Дяволът би завидял на начина, по който т.нар. „либерални“ медии у нас, принадлежащи към конкретен олигархичен кръг, четат последното решение на КС относно мандатите на тримата големи в Темида и на изпълняващите длъжността главен прокурор и шефове на ВАС и ВКС. Прочитът им е по-луциферовски, отколкото би била трактовката на Лукавия за Евангелието. Колкото и да се опитват да наложат своята версия за това какво е постановил Конституционния съд, обаче, истината продължава да е една и съща. Въпреки стотиците повторения на пропагандната им опорка, че – видиш ли – КС бил казал, че и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов трябва да се смени веднага. Защото КС нито го е казал, нито има и думичка в решението му, която да навежда на тази мисъл.

Какво гласи решението?

В резюме, то е по повод искане на Апелативния съд-Варна да бъде обявен за противоконституционен текст от Закона за съдебната власт, с който мандатът на и.ф. главния прокурор, председателя на ВКС и председателя на ВАС се ограничава до 6 месеца. В отговор конституционните съдии посочват, че в случая не става въпрос за мандат, а също, че е изцяло в правомощията на Народното събрание да въвежда времеви ограничения за периода, в който един и същи човек може да заема временно длъжността. И отхвърлят искането на питащата инстанция. Има ли обаче това касателство спрямо завареното положение, в което функциите на главен прокурор се изпълняват от Борислав Сарафов? Не, няма!

Първо - защото касационните съдии не са се произнасяли по въпрос дали текстът в ЗСВ важи със задна дата – т.е. встъпването в длъжност на Сарафов предхождаше приемането на въпросния законов член. И второ – защото решенията на КС важат само занапред. Както впрочем и всички новоприемани законови текстове.

Всеки, който твърди противното, със сигурност би получил двойка на изпита по конституционно право. Потвърждава го и коментарът в социалните мрежи по казуса на доктора по конституционно право Борислав Цеков. „Трябва да сме наясно, че основната последица от това решение е, че оспорваният от определени политически среди и отделни съдебни състави статус на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов остава напълно непроменен. И го подчертавам – непроменен. Още с възникването на казуса преди близо година изтъкнах в публично огласени становища, че нормата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ, така както е формулирана от законодателя, няма обратно действие“, написа той. Впрочем, такова е мнението и на още цяла редица преподаватели по конституционно право.

Защо тогава конкретни медии и политици твърдят обратното?

Отговорът е прозаичен – защото така им е казано да твърдят от тези, които дърпат конците им. С надеждата, че обществото ще повярва не на истината, а на лъжата, тъй като е по-шумна и е повтаряна непрекъснато десетки пъти. И тук е моментът да се върнем на началото – кой точно твърди това? Вкратце – все медии, самозвани НПО експерти и политици като служебните министри на вътрешните работи и правосъдието Емил Дечев и Андрей Янкулов, зависими и съпричастни към една и съща задкулисна мрежа – корпоративния кръг „Капитал“ на бизнесмена Иво Прокопиев. От маса време насам същият този кръг се опитва да овладее изцяло съдебната система, за да може, от една страна, да използва съставните й части – съд и прокуратура, като бухалка срещу всеки, който се противопоставя на задкулисното й влияние, оплело в мрежата й цели системи и дори институции. А от друга – да си гарантира неприкосновеност за извършваните закононарушения.

И след като – посредством проксито си в Темида в лицето на грантаджийския Съюз на съдиите в България, чийто активист и говорител доскоро бе Емил Дечев, успя да овладее частично съдебните среди, от години се опитва да сложи свой човек и на поста главен прокурор.

Именно тази фиксация е причината от ден първи на служебния кабинет правосъдният министър Андрей Янкулов да се опитва да принуди Висшия съдебен съвет да смени Сарафов. Въпреки няколкото решения и на ВСС, и на прокурорската колегия на Съвета, според които настоящия и.ф. главен прокурор заема напълно легитимно длъжността, тъй като въпросният текст в ЗСВ не важи за заварените положения. Както впрочем отбелязва в поста си и Борислав Цеков.

ВСС, съвсем очаквано, отказа да погази Конституцията и поряза служебния правосъден министър. Затова сега Янкулов с пригласянето на медиите, свързани с кръга „Капитал“, чиито интереси обслужва и той, се опитва да използва решението на КС, като цялата тази група манипулативно твърди, че конституционните съдии били постановили, че Сарафов трябва да си ходи веднага. Откровена лъжа, която няма нищо общо нито с истината, нито с правото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com