Конституционният съд се произнесе за Сарафов

Конституционният съд отхвърли искането на Апелативен съд Варна да се обяви за противоконституционен текстът от Закона за съдебната власт, с който манадата на и.ф. главен прокурор, председател на ВКС и председател на ВАС се ограничава до 6 месеца.

Според конституционните съдии право на Народното събрание е със Закон да урежда въпросите с и.ф. на тримата големи в Съдебната власт.

Не се ограничават правата на ВСС и двете колегии - съдийската и прокурорската да избират изпълняващи функциите, когато по предвидения ред не е избран титуляр.

Конституционният съд не се произнася дали въвеждането на ограничението на мандата засяга завареното положение, нито дали ограничението има несъщинско обратно действие с мотива, че е недопустимо посредством способите за нормен контрол да се преодолее празнота в нормативната уредба и не е в компетентността на Конституционния съд да се произнася по този въпрос.

Петима от съдиите са подписали решението със становище.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии.

Решението е подписано със становище от съдиите Павлина Панова, Атанас Семов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков.



Ограничението се отнася за позициите на главен прокурор, председател на Върховния касационен съд (ВКС) и председател на Върховния административен съд (ВАС).

Едно и също лице не може да изпълнява функциите за срок, по-дълъг от половин година, независимо дали е имало прекъсване в заемането на длъжността, е решението на магистратите.

Решението идва в критичен момент, тъй като мандатът на сегашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов изтича на 15 април. Същото важи и за Мариника Чернева, която ръководи ВАС в момента.

Произнасянето на КС обаче не се отнася до становището на Колегията, че поправката въвежда закон с обратно действие.

Така Сарафов остава, поне докато няма различно произнасяне на Прокурорска колегия на ВСС.



За въпросът дали законът има обратно действие спрямо заварените случаи, или мандатът на Сарафов се счита за валиден до окончателното му изтичане по стария ред, съдът не се е произнесъл.



Конституционният съд образува това дело, по което трябваше да се реши дали ограничението от 6 месеца за и.ф. главен прокурор, шеф на ВКС и ВАС, противоречи на конституцията.



Докладчик бе Янаки Стоилов.

