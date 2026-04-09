Радев разкри, защо "златният дъжд" не се състоя

Лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев призова във Видин да се даде обществен отпор на срамните внушения, които служебният кабинет прави пред Европейския съюз, че някой отвън влияе на изборите у нас.

„Не може по такъв начин да се саботират парламентарните избори и свободното волеизявление на българския народ. И затова ви призовавам заедно да дадем отпор на това срамно внушение, което направиха, и то на официално, на правителствено ниво”, каза Румен Радев.

Той открои и икономическата ситуация в страната след приемането на еврото и как обещанията за „златен дъжд от инвестиции” са се превърнали в безконтролна инфлация, информират от пресцентъра на формацията.

“Тези, които прибързано въведоха еврото в България, го направиха без никакви финансови буфери, никакви мерки и никакъв контрол“, отбеляза Румен Радев и подчерта, че приказките за инфлация от 2 – 3% са катастрофирали в тефтерите за вересия по селата, където хора не могат да си платят сметките за храна за месеца.

Обикалям цяла България и виждам, че предизвикателствата са много, но най-голямото предизвикателство пред нас е да преодолеем страха, защото с години е насаждан повсеместен страх от олигархията в цялата страна, заяви лидерът на „Прогресивна България”.

„Абсурдно е в 21-ви век в държава член на Европейския съюз да има граждани, които да живеят в страх, да не могат да заявят своето политическо предпочитание, защото знаят, че са наблюдавани и ги следят“, подчерта лидерът на „Прогресивна България“.

Радев напомни и че превзетите от олигархичния модел държавни органи на много места в страната са готови веднага да отрежат тези хора от техния бизнес, работа или от социални помощи. Затова благодаря на всички вас, защото с вашето присъствие на площадите и залите в цяла България, показвате, че нашето общество излиза от апатията и чупи оковите на страха, заяви лидерът на „Прогресивна България“.

Радев подчерта и че навсякъде на „Прогресивна България“ се гледа с надежда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com