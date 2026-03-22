Скокът на горивата удря тежко транспорта, риск от верижно поскъпване

Рязкото поскъпване на горивата след ескалацията в Близкия изток поставя международните превозвачи у нас под силен натиск и застрашава цялата верига на доставки. Браншът отчита скок на разходите с над 35%, а част от компаниите вече ограничават дейността си.

Според представители на сектора транспортът поема основния удар, без да може да прехвърли бързо увеличените разходи. Това създава риск от верижно поскъпване на стоките за крайния потребител.

„Самите производители отказват продажбите, тъй като не знаят тази продукция, която днес продават, утре дали ще могат да я произведат и на каква цена. Транспортът поема най-голямата тежест в момента. Ние генерираме най-големите загуби, тъй като сме буферът между производители и получатели, където цените не могат да бъдат коригирани в толкова кратки срокове“, заяви Илия Костурски от управителния съвет на Съюза на международните превозвачи.

По думите му загубите достигат около 1000 евро на камион седмично, което принуждава някои фирми да спират до половината от автопарка си. Част от компаниите вече са на ръба на фалита. Костурски настоява за намеса на европейско ниво. „Държавата трябва да инициира среща с ЕС, за да се създаде общ механизъм за подпомагане в подобни ситуации, защото проблемът не е само български“, подчерта той.

Натискът от транспортните разходи вече започва да се прехвърля върху цените в търговската мрежа. „Допусне ли се увеличение на транспортната услуга, цялото поскъпване ще бъде платено от потребителите в магазина“, предупреждава Костурски.

Търговците вече отчитат реални промени. „С покачването на горивата съответно растат и цените на стоките. При доматите увеличението е около 15%, при бананите - около 10%, при консервирания боб - около 12%. При сиренето засега няма промяна“, обясни Десислава Александрова, управител на хранителен магазин.

По думите й поведението на клиентите също се променя. Пазаруването става по-предпазливо, а потреблението се свива. Хората избират основни продукти и в по-малки количества.

Клиентите вече усещат натиска върху бюджета си. „Цените са шокиращи, трудно можеш да влезеш с под 50 евро“, коментира потребител. Друг добавя: „Бензинът и заплатите на шофьорите поскъпват, което неизбежно се отразява и на стоките.“

Въпреки ръста на цените, търговците уверяват, че към момента няма данни за спекулативно повишаване, а поскъпването е пряко свързано с нарасналите разходи по веригата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com