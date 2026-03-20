Новите влакове тръгват. Първата мотриса „Шкода“ пристигна в България

Първият нов влак „Шкода“ пристигна в България и беше представен в София като част от мащабното обновяване на железопътния транспорт. Страната ни очаква общо 25 мотриси на стойност близо 330 млн. евро, като по-голямата част от средствата са осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост. Новите композиции са предназначени за крайградски линии и трябва да влязат в експлоатация още това лято. Доставките ще се извършват поетапно всеки месец. С всяка нова мотриса ще се провеждат тестове преди пускането ѝ в движение.

Влаковете ще развиват максимална скорост до 160 км/ч и разполагат с 333 седящи места, като общият капацитет достига до 600 пътници със стоящите. Сред оборудването са безжичен интернет, контакти за зареждане, видеонаблюдение, както и специални зони за велосипеди и детски колички.

Мотрисите ще бъдат разпределени между държавния превозвач БДЖ и частен оператор, като целта е да се подобри качеството и капацитетът на железопътния транспорт.

„Днешният ден бележи важен етап от съвместния ни проект. Искам да благодаря на всички участвали в проекта - от министри, през посланика и служителите на "Шкода"“, каза Петър Новотни, изпълнителен директор на „Шкода“.

„Нашият съвместен проект не завършва с доставката на влаковете, а обратното. Поставя началото на силно и дълготрайно партньорство за много години напред. От ремонти на новите влакове до обучение на машинисти и друг персонал“, посочи Мирослав Томан, посланик на Чешката република в България.

Служебният министър на транспорта Корман Исмаилов подчерта, че държавата ще настоява за ускоряване на доставките. „Всеки месец ще пристигат. С всички пристигащи ще се правят тестове. Производителят перфектно си изпълнява договора, но аз ще настоявам малко да ускорят, за да може още лятото да започнем да ги ползваме“, заяви той.

