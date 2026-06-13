Горивата у нас хвърчат нагоре. Април удари шофьорите по джоба
Пропан-бутанът с двуцифрен скок, дизелът също рязко поскъпва
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Пропан-бутанът с двуцифрен скок, дизелът също рязко поскъпва
Върви към 17 000 долара за тон, разтърси индустрията
Превозвачи предупреждават за загуби и фалити, търговци вече отчитат ръст на цените
Само за денонощие ръстът достига 2 евроцента, а клиентите все по-често зареждат частично
Съществува риск от т.нар. „скрито поскъпване“