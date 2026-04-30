Горивата у нас хвърчат нагоре. Април удари шофьорите по джоба

Цените на горивата в България продължават да се покачват през целия месец април, като най-сериозен ръст се отчита при пропан-бутана, следван от дизеловото гориво.

Данните на платформата Фюело показват ясно ускоряване на поскъпването при основните видове горива. Макар бензинът да расте по-плавно, тенденцията остава възходяща. Натискът върху разходите за транспорт и домакинствата се засилва.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,03 евро за литър или с 2,04 процента - от 1,47 евро за литър в началото на април до 1,50 евро към момента. При бензин А98 премиум увеличението е по-слабо - с 0,02 евро за литър или 1,18 процента, достигайки 1,71 евро за литър.

По-осезаемо е поскъпването при дизеловото гориво, което е нараснало с 0,11 евро за литър или 6,55 процента - от 1,68 евро до 1,79 евро за литър. Този ръст се отразява пряко на транспортните разходи и цените на редица стоки.

Най-силен удар се наблюдава при пропан-бутана, който отчита увеличение с 0,09 евро за литър или 12,33 процента - от 0,73 евро на 1 април до 0,82 евро към момента. Това го превръща в най-бързо поскъпващото гориво за месеца.

При метана също има ръст - с 0,06 евро за килограм или 5,26 процента, като цената му се повишава от 1,15 евро до 1,20 евро за килограм. Общата картина показва засилен натиск върху енергийните разходи, който вероятно ще се отрази и в други сектори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com