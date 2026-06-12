Петролът поевтиня рязко след отстъплението на Тръмп за Иран

Цените на петрола се понижиха с над 2% в азиатската търговия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от планирани военни удари срещу Иран и заяви, че още през уикенда може да бъде постигнато споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Пазарът реагира бързо на сигнала за дипломатически пробив, защото всяко отпушване на стратегическия воден път би намалило напрежението около доставките от Близкия изток.

Към 09:00 часа българско време фючърсите на Брент поевтиняха с 2,11 долара, или 2,27%, до 88,33 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 1,87 долара, или 1,87%, до 85,84 долара за барел.

Пазарът заложи на дипломация

Спадът продължи и след понижението от предходната сесия, тъй като инвеститорите приеха думите на Тръмп като знак, че непосредственият риск от военна ескалация може да отслабне. Вчера американският президент заяви, че е отменил подготвяните удари срещу Иран, след като преговорите между двете страни са отбелязали напредък. По думите му споразумение може да бъде подписано още този уикенд и да позволи възобновяване на корабния трафик през Ормузкия проток.

Този оптимизъм обаче веднага беше охладен от Техеран. Полуофициалната иранска агенция Фарс съобщи, че Иран не е одобрил текст на подобно споразумение. Така петролният пазар се оказа между две противоположни послания - Вашингтон говори за възможна сделка, а Техеран не потвърждава, че такава вече е договорена.

Бърза реакция, но не и край на риска

„Макар това да може да се окаже поредна фалшива тревога, реакцията на пазара беше бърза и категорична“, коментира пазарният анализатор на Ай Джи Тони Сикамор. Според него дори при сегашната корекция надолу остава възможност за ново поскъпване, докато петролът се задържа над около 80 долара за барел.

Причината е проста - поевтиняването идва от надежда за дипломатически пробив, но не и от реално възстановени доставки. Ако напрежението около Иран и Ормузкия проток отново се изостри, цените могат бързо да обърнат посоката. Затова трейдърите продължават да следят не само изявленията на Вашингтон, но и всяко действие на иранските власти в района на пролива.

Ормуз остава най-опасната точка

Несигурността около доставките от Близкия изток остава висока. В четвъртък Иран обяви, че затваря Ормузкия проток и ще предприема действия срещу плавателни съдове, които преминават без разрешение през стратегическия воден път.

През Ормузкия проток преминава около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Именно затова всяко ограничение там се превръща в глобален ценови риск. Продължаващите ограничения върху корабоплаването през последните месеци поддържат високите цени на енергийните суровини и поставят под натиск вносителите на петрол.

Танкер, военни сигнали и противоречиви данни

Държавните медии в Иран съобщиха днес, че иранските сили са спрели танкер, опитал да премине през пролива без предварителна координация. В същото време американските въоръжени сили заявиха, че търговски кораби продължават да използват маршрута.

Тази разлика в сигналите показва колко крехка остава ситуацията. Дори ограничено напрежение в Ормуз е достатъчно да повлияе на цените, защото пазарът реагира не само на реалното прекъсване на доставки, но и на риска то да се случи. При петролния пазар страхът често се калкулира още преди барелите физически да спрат да се движат.

Ай Ен Джи предупреждава за 120-130 долара

Анализаторите на Ай Ен Джи предупредиха, че е рано евентуалното примирие да се приема като трайно решение. Според тях дори да бъде постигнато споразумение, то може да се окаже нестабилно, ако преговорите по иранската ядрена програма не напреднат.

Банката посочва, че пазарът може да достигне критична точка още в края на юли, ако доставките през Ормузкия проток не бъдат възстановени. „Тогава намаляващите запаси и сезонно по-силното търсене могат да изтласкат цените към 120-130 долара за барел“, прогнозират анализаторите.

ОПЕК свали прогнозата за 2026 година

Междувременно Организацията на страните износителки на петрол понижи за пореден месец прогнозата си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 година. Картелът вече очаква потреблението да нарасне с 970 000 барела дневно спрямо предишна прогноза за 1,17 млн. барела дневно.

За 2027 година обаче ОПЕК повиши очакванията си за растеж на търсенето до 1,73 млн. барела дневно. Това е със 190 000 барела дневно повече от предходната прогноза. Организацията залага на постепенно възстановяване на потреблението след отшумяването на настоящата енергийна криза.

Поевтиняване с много неизвестни

Днешният спад на петрола изглежда като глътка въздух за пазарите, но не и като окончателен край на напрежението. Докато Ормузкият проток остава под риск, а САЩ и Иран изпращат различни сигнали за преговорите, всяка новина може да обърне цените в рамките на часове.

Пазарът засега купува надеждата, че дипломатическа сделка може да върне нормалния трафик през пролива. Но ако тази надежда се окаже поредна фалшива тревога, сегашното поевтиняване може бързо да бъде заменено от нов скок, особено при по-ниски запаси и по-силно лятно търсене.

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