Цените на бензина и дизела пълзят нагоре, пазарът остава нестабилен

Продължава плавното, но устойчиво повишаване на цените на бензина и дизела по бензиностанциите в страната. Само за последните 48 часа в района на Бургас поскъпването достига 5 евроцента, а за едно денонощие ръстът е около 2 евроцента.

Тенденцията се потвърждава от проверки на място и данни от търговците. На този фон потребителите започват да ограничават разходите си за гориво. Пазарът остава нестабилен и без ясни сигнали за успокояване.

Проверка на Нова телевизия на малка бензиностанция в Бургас показва, че цените продължават да се покачват. Управителят Георги Георгиев посочва, че само за два дни увеличението е с 5 евроцента. По думите му в момента литър бензин А95 се продава за 1,40 евро, дизелът достига 1,55 евро, а газът се предлага за 0,65 евро.

Според него основната причина е нестабилността на пазара и динамиката на борсите. „Спрямо борсите и това, което се вижда в момента, цената се вдига всеки ден. Няма стабилно положение. Колкото се завишава горивото, на толкова се и продава“, обясни Георгиев.

Поскъпването вече влияе пряко върху поведението на шофьорите. Все по-често клиентите зареждат по-малки количества, съобразени със семейния бюджет. „Предимно между 20 и 50 евро зареждат клиентите“, посочва управителят.

По думите му тенденцията е ясна - хората, които пълнят резервоарите си догоре, стават все по-малко, а потреблението постепенно се свива на фона на растящите разходи.

