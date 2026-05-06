Нов квартал в София. Чакат се хиляди новодомци

Гергин Борисов - общински съветник от "Спаси София" е предложил територията на бившия жп завод до Централна гара да се именува като жилищен комплекс „Райна Княгиня”.

Обхватът на този нов комплекс е между надлез „Надежда“, железопътния ареал на Централна гара, ул. „Каменоделска“ и бул. „История Славянобългарска“, пише "факти".



Там вече се строят 12 сгради с капацитет от хиляди обитатели, а 4 от тях вече са в напреднал етап на завършване и собствениците на жилищата в тях всеки момент ще трябва да подават заявления за издаване на постоянен адрес.

„Първоначално предложеното от строителя име „Капитол Резидънс“ не съответства на именната структура и традиции на Столична община и ако именуваме само неговия комплекс, ще имаме същия проблем със следващия строеж,” коментира Борисов.

От формацията подчертават, че осигуряването на адекватна адресна регистрация за жителите в трансформиращите се индустриални зони трябва да се решава именно с подобни мерки.

Според партията, създаването на ясно обособени квартали за всички индустриални зони, в които се появява жилищно строителство, е ключово както за административното обслужване на гражданите, така и за изграждането на устойчива градска идентичност.

Гергин Борисов обясни, че четирите завършени сгради зад гарата използват един общ административен адрес – бул. „История Славянобългарска“ №5Д, което означава, че адресите на отделните жилища ще съдържат множество индекси.

„Това е не само объркващо за гражданите, но и неустойчиво за администрацията. Именуването на цялата територия като жилищен комплекс осигурява предвидимост за следващите строители,” обясни още Борисов.

Предложението новият жилищен комплекс да носи името „Райна Княгиня“ Борисов мотивира с два интригуващи исторически факта:

През 30-те години съседният кв. "Орландовци" се е казвал за кратко кв. „Райна Княгиня“, но и къщата, в която революционерката е живяла до края на дните си се намира в същия район на столицата - в ж.к. „Банишора“ от другата страна на жп линиите. „Така не само възстановяваме едно забравено наименование, но и почитаме една от значимите жени в българската история,“ заяви Борисов и припомни, че това ще е втория квартал в София, кръстен на жена след ж.к."Надежда" - кръстен на княгиня Надежда - най-малката сестра на Цар Борис III.

