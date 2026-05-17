Учени бият тревога! Идва голям проблем с реките

Китайските климатолози са установили, че потърпевши от климатичните промени вече не са само океаните, но и реките, където кислородът бързо намалява.

Промените са особено интензивни за последните години, като до края на века се очаква концентрацията на кислород да спадне с още 4,7%, което ще има изключително негативно въздействие върху цялата водна екосистема.

Това пише в анализ, публикуван в списание Science Advances.

Изследвани са водите на 21 400 реки, използвайки сателитни данни и климатични модели. Тези изчисления показаха, че концентрацията на кислород в реките постепенно намалява, което се дължи основно на повишаване на температурата.

Учените отчитат бързо повишаване на киселинността на водите в Световния океан, както и намаляване на концентрацията на кислород в повечето езера.

Най-осезаемо проблемите ще се видят в реките в Южна Азия и западните региони на Северна Америка, където флората и фауната вече изпитват силен кислороден стрес, заключиха изследователите.

