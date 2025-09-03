Чудесна новина за Левски

Последното попълнение на Левски Акрам Бурас ще направи първа тренировка с тима днес. Сините подновяват занимания в сряда, след като получиха двудневна почивка след победата над ЦСКА 1948 в неделя.

23-годишният алжирец подписа за три сезона със столичани и бе официално представен в събота. Африканецът е в добра кондиция, след като преди да подпише със сините страдаше от лека травма по време на ангажиментите си с националния тим на пустинните лисици, пише gol.bg.

Заниманието днес на стадион „Георги Аспарухов“ е от 11:00 часа и ще бъде открито. В четвъртък тимът ще се готви двуразово, а в събота и неделя играчите ще бъдат пуснати отново в почивка.

Хулио Веласкес няма да може да разчита на девет играчи, които бяха повикани в различните национални гарнитури – Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Марин Петков и Радослав Кирилов за България, Асен Митков и Борислав Рупанов за младежката селекция, Кристиан Макун за Венецуела, Мустафа Сангаре за Мали и Никола Серафимов за Северна Македония.

След паузата в шампионата Левски гостува на Локомотив София. А след това приема Лудогорец на „Герена“.

