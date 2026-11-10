Легенда на сините каза защо е резила от дербито

Емил Велев разкритикува избора на стартов състав и закъснелите смени при загубата на Левски с 0:3 от ЦСКА. Бившият футболист и треньор на сините заяви, че червените са били по-добре подготвени за дербито както психически, така и физически.

Според Велев поражението не е повод за крайни заключения, но показва проблеми, които трябва да бъдат решени. Той открои нуждата от качествен централен нападател и отсъствието на важни играчи в средата на терена.

Велев изрази учудване от решенията на Хулио Веласкес за титулярния състав и от начина, по който Левски е реагирал на играта на съперника.

„Отново имаше странни рокади в състава. Доста играчи, които са важни и трябваше да са в единайсеторката за дербито, не започнаха. Всеки знае, че с новия треньор ЦСКА пресира непрекъснато и играе директен футбол“, коментира той пред „Тема спорт“.

По думите му сините са били изненадани от атаките на червените при головете. Като пример посочи Теодор Иванов, който сам е признал, че се е учудил от свободното пространство, получено преди подаването за първото попадение.

„ЦСКА бе подготвен за дербито – и ментално, и физически. Нямаше я очакваната умора от Гърция. Неприятно ми е, но червените заслужено победиха“, заяви Велев.

Той допусна, че причините за представянето на Левски може да са в подготовката или в напрежението, което носи този сблъсък.