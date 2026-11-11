Стана ясно колко струва новият стадион на ЦСКА

Цялостната реконструкция на стадион „Българска армия“ е струвала около 90 милиона евро, информира „Тема Спорт“.

През април 2023 г. публично бяха обявени предварителни разчети за инвестиция от 80 до 90 милиона лева. Реалната стойност на завършеното съоръжение обаче се оказва приблизително двойно по-голяма.

Осигурените от собственика на ЦСКА Валтер Папазки средства позволиха изграждането на един от най-красивите и модерни стадиони на Балканския полуостров с най-високи стандарти за комфорт, безопасност, качество на футбола и преживяването. Целият проект обхваща над 41 хиляди кв. м разгъната застроена площ и е съобразен с категория 4 на УЕФА.

Реконструкцията обхвана пълното разрушаване на стария стадион „Българска армия“, разчистването на терена и построяването на новото бижу в центъра на София. Демонтажът започна през април 2024 г., а изцяло обновеното съоръжение бе открито на 31 октомври т.г. с паметен мач срещу Славия. Поскъпването на материалите в динамичния пазарен период и довършителните работи също са фактори, които се отразиха на първоначалните сметки.

В двубоя срещу Славия привържениците показаха, че дълбоко оценяват магистралната крачка в развитието на клуба. В 30-ата минута те аплодираха Папазки и издигнаха транспарант с послание: „Г-н Папазки, благодарим, че сбъднахте мечтата на поколения армейци!“.