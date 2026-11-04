Гръцко слънце за ЦСКА преди много тежък мач

ЦСКА пристигна в Гърция за мача от Лигата на конференциите срещу Панатинайкос. "Червената" делегация излетя от София в 10:47 часа на борда на AIRBUS A320 и кацна на летището в Атина в 11:40 минути.

Времето в гръцката столица бе слънчево, като температурата на въздуха бе 22 градуса по Целзий.

В днешния ден за отбора на Маркус Гиздол предстои пресконференция от 19:00 часа и официална тренировка на Олимпийския стадион "Спирос Луис", която е от 19:30 часа.

Мачът срещу Панатинайкос е в четвъртък от 22:00 часа.