Байерн взе дербито на вечерта в Шампионската лига след лекция срещу Атлетико

Байерн Мюнхен постигна впечатляваща победа с 2:0 като гост на Атлетико Мадрид в най-чакания сблъсък от вечерта в Шампионската лига. Германският гигант тотално надигра „дюшекчиите“ на техен терен и записа втори успех от четири изиграни мача.

Резултатът бе открит в 54-ата минута, когато Ленарт Карл се възползва по най-добрия начин от фрапантна грешка в испанската отбрана. Крайното 2:0 оформи Конрад Лаймер в 74-ата минута с великолепен далечен изстрел.

Гостите от Мюнхен доминираха през цялата среща, като малко преди втория си гол нацелиха гредата след удар на Дайо Упамекано, а в друг епизод трето попадение във вратата на Ян Облак бе отменено от съдиите.

След този успех Байерн се изкачи до 8-ото място във временното класиране с актив от 8 точки, докато Атлетико Мадрид остава на незавидното 22-ро място с едва 4 пункта.