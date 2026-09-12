Ботев оцеля под напрежение и най-сетне празнува
Асен Чандъров реши битката с Черно море, а Томов спаси варненци от по-тежка загуба
Следете всички новини, анализи и коментари за Дузпа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Асен Чандъров реши битката с Черно море, а Томов спаси варненци от по-тежка загуба
Всичко зависи от днешното дерби със Славия
Световният вицешампион стигна до 1:0 във Филаделфия и вече гледа към четвъртфинала на 9 юли
Коментираха ситуацията с Лапеня
Детелин Баялцалиев опита да даде подробен анализ
Предишният такъв драматичен успех на „сините“ бе на 10 септември 2016 година
Българинът бе точен от дузпа за 3:0, а тимът от Солун спечели убедително срещу АЕЛ Лариса
Брентфорд победи Ливърпул
Начело в класирането в шампионата на Гърция е Олимпиакос с 13 точки
Левски и Лудогорец отново не успяха да се победят
В герой за домакините се превърна Идан Гурно, след като се отчете с хеттрик
ФК Цволе има вече 23 точки
Васил Калоянов беше точен за 2:1 в 99-а минута и това беше достатъчно за успеха но домакините
След огромния позор от ирландците
Славия остава на предпоследно място в класирането
Пирин се изравни по точки с Хебър на 14-15-о място
Това стана при успеха над Динамо Киев
Майкъл Оуен отговори подобаващо на плача
Това направи халфът Жоржиньо
Още му тежи пропусната дузпа срещу Германия