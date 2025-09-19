Две нули и отменена дузпа в голямото дерби на кръга

Голямото дерби на върха във временното класиране на Ефбет лига завърши без победител.

Равенството 0:0 на стадион "Георги Аспарухов" е трети пореден мач между Левски и Лудогорец, в който нито един от тях не успява да вземе трите точки, а този развой означава, че няма промяна и в разликата помежду им на върха в класирането - "сините" са първи, вече с 20 точки, а шампионите остават втори с 18.

Поради големите продължения на първото и второто полувреме феновете видяха над 100 игрови минути, а съдията Радослав Гидженов, за когото това бе мач №100 в елита, влезе в центъра на събията през първото полувреме.

Около половин час след началото съдията Радослав Гидженов спря мача, тъй като пиротехниката на сектор "Б" изпълни с дим целия стадион и нямаше как да се играе футбол. Прекъсването продължи почти 10 минути, а това вещаеше дълго продължение.

В последната минута на редовните 45 минути Ради Кирилов спечели дузпа, след като проби отляво и бе повален от Едвин Куртулус. След консултация с ВАР обаче Радослав Гидженов прецени, че няма основания за удар от 11 метра и отмени първоначалното си решение, отсъждайки корнер. Момент преди това Кайо Видал бе пощаден, след като застъпи много здраво Кристиан Димитров, но дори не получи картон.

Първото полувреме завърши без голове и след около 60 минути футбол.

В 53-ата минута Кайо Видал пропусна най-добрата възможност за Лудогорец, след като се разходи по границата на наказателното поле и стреля по земя встрани от дясната греда на Вуцов.

Като цяло след началото на второто полувреме Лудогорец бе по-активен от представянето си преди почивката, а и в доста моменти и от съперника.

Първият добър шанс за "Левски" след почивката се откри пред Гашпер Търдин, към когото Кристиан Макун свали топката с глава. Но словакът не успя да шутира достатъчно добре и от десетина метра Падт спаси, след като кълбото се отби и в земята.

Около четвърт час преди края Хулио Веласкес даде дебют на новото попълнение Акрам Бурас, а с него на терена влезе и Мазир Сула.

В предпоследната минута на редовното време Матеус Машадо пресира Светослав Вуцов и успя да избие топката от краката му, но не и да я отнеме.

А в последната шеста минута на продължението Рилдо стреля от свободен удар в скобата на Падт, който обаче се разтегна и отрази изстрела му по отличен начин.

