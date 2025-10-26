Бивш футболист на Лудогорец с ключов успех срещу шампиона на Англия

Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго донесе победата на Брентфорд с 3:2 срещу Ливърпул в среща от 9-ия кръг на Висшата лига.

Бразилецът се разписа от дузпа през второто полувреме, а шампионите от миналата кампания водени от Арне Слот записаха четвърта поредна загуба в първенството.

Още в 5-ата минута Брентфорд поведе в резултата, когато Айер надскочи Екитике и отклони с глава, а Данго Уатара с акробатичен удар от въздуха прати топката във врата пратена от Мамардашвили.

В самият край на първата част пас на Екитике бе пресечен, след което Дамсгор със страхотно подаване изведе Шаде, който се откъсна сам срещу Мамардашвили и с плътен удар направи 2:0.

В петата минута на добавеното време обаче Милош Керкез намали изоставането на Ливърпул. Унгарският национал засече подаване в наказателното поле и не остави шансове на Келъхър.

В 58-ата минута Ван Дайк ритна фаулира Уатара и първоначално бе отсъден пряк свободен удар, но след намесата на ВАР бе преценено, че нарушението е на границата на наказателното поле, така бе посочена бялата точка. Игор Тиаго бе категоричен и покачи на 3:1.

В 89-ата минута Ливърпул се върна в мача за 2:3, когато Собослай центрира към Салах, който стреля неспасяемо под гредата.

Срещи от Висшата лига на Англия, девети кръг:

Челси - Съндърланд - 1:2

Нюкасъл - Фулъм - 2:1

Манчестър Юнайтед - Брайтън - 4:2

Брентфорд – Ливърпул – 3:2

Днес:

Арсенал - Кристъл Палас

Астън Вила - Манчестър Сити

Борнемут - Нотингам Форест

Уулвърхямптън - Бърнли

Евертън - Тотнъм

От петък:

Лийдс - Уест Хям - 2:1

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com