БФС отсече. Имаше ли дузпа срещу ЦСКА

Съдийската комисия към Българския футболен съюз се изказа за спорните положения в 28-ия кръг на Първа лига. Най-много полемики имаше в Стара Загора, къде Берое посрещна ЦСКА. Домакините имаха претенции за две ситуации – нарушение за червен картон на Адриан Лапеня и дузпа за игра с ръка на испанеца малко след първата ситуации.

От Бояна разгледаха още две ситуации в срещите между Ботев Пловдив – Спартак Варна и Лудогорец – ЦСКА 1948.

За положението на границата на наказателното поле, където Лапеня повали Факундо Аларкон СК счита, че няма извършено нарушение.

“Нападател с №15 открадва топката от защитник с №4, който се опитва да го догони, но не успява, подхлъзва се и пада на тревното покритие. Нападателят в зелено използва падането на своя противник и инициира контак, с който да спечели пряк свободен удар и евентуално червен картон за предотвратяване очевидна възможност за гол. В този момент съдията перфектно прочита играта и прилага авантаж, защото съотборник с №8 има възможност да отправи изстрел посока вратата на съпернковия тим и да отбележи. Стражът обаче спасява и топката се оказва отново в краката на №15, който вече се е изправил, но топката му е отнета чисто.

Кадрите ясно показват, че няма извършено нарушение на футболиста с №4. Но ако хипотетично имаше такова, то не би следвало да бъде отстранен от игра заради предотвратяване на чиста голова възможност, защото в този случай правилата на играта са повече от ясни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com