Франция отново пламна! Окопи в Париж, размирици в Лион

Франция отново пламна. Докато в Лион служители на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат събраните на днешните протести, в Париж десетки бронирани машини очакват демонстрациите, оглавявани от синдикатите, по-късно.

Това съобщи BFMTV.

Според телевизионния канал, първите сблъсъци за деня избухнаха в града между полицията и протестиращите в Лион. В същото време демонстрациите в няколко района бяха забранени, отбелязват журналисти.

Бронираните камиони на френската жандармерия са навсякъде по улиците. Няколко автомобила са на пост близо до Елисейския дворец, около който охранителният периметър е разширен спрямо обичайните дни.

Службите блокираха входа към улиците до резиденцията на френския лидер с минибуси и железни бариери.

Още няколко бронирани автомобила, много полицаи и жандарми са на смяна близо до Националното събрание (долната камара на парламента).

Също така, голям брой полицейски и жандармерийски коли са паркирани по улиците близо до туристически обекти, включително на Шанз-Елизе, при Айфеловата кула, близо до Триумфалната арка и на редица други места из целия град.

По-късно се очаква масова демонстрация в Париж с участието на синдикални и студентски движения.

Префектурата на столицата не се съгласи за маршрута, който поиска от Place de la Bastille до Place de la Nation, а вместо това се съгласи на марш по периферията на града от метростанция Porte d'Itali до метростанция Porte de Vincennes.

След бунтовете и грабежите, които ескалираха до демонстрациите миналата събота, 17 октомври, Министерството на вътрешните работи на републиката обеща сериозно да засили мерките за сигурност и да увеличи полицаите и жандармерията, ангажирани с поддържането на реда, от 10 хиляди на 70 хиляди.