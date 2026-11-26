Страната ни е на ръба на фалит и социален взрив. Такъв коментар направи лидерката на френския „Национален сбор“ Марин Льо Пен и призова управляващите държавата

да се съсредоточат върху нейното възстановяване.

Вместо това според нея в момента чрез дребни политически маневри се опитват да възпрепятстват демократичния избор на френския народ.

Тя осъди като „низки политически маневри“ опитите на европейските лидери да постигнат до края на годината споразумение за многогодишния бюджет на Европейския съюз.

Льо Пен смята, че договореността за периода 2028-2034 г. би била трудно преразглеждана, ако тя спечели президентските избори във Франция през пролетта на 2027 г.

Льо Пен изрази позицията си в „Екс“, докато лидерите на ЕС заседават в Брюксел.

Смятана за фаворит на предстоящия вот, тя заявява, че при евентуална победа ще намали финансовата вноска на Франция в бюджета на ЕС и ще прекрати в рамките на шест месеца помощта за Украйна.

Изказването ѝ поставя европейските бюджетни преговори в пряка връзка с бъдещата политическа посока на Франция. Льо Пен твърди, че решенията се вземат умишлено преди изборите, за да бъде ограничена възможността на ново френско правителство да променя договореностите.

Преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС продължават. Засега не е съобщено за окончателно споразумение между държавите членки.